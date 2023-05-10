В Башкирии мужчина напал на собутыльника с ножом

Очередная пьяная посиделка в Башкирии закончилась поножовщиной. Об этом сообщили в МВД республики.

В Ишимбайском районе в селе Кулгунино 58-летний мужчина находился в гостях своего 72-летнего знакомого. Мужчины выпивали. Однако в один момент гостю показалось, что хозяин дома недостаточно наполнил его стакан. Сельчанин разозлился и несколько раз ударил собутыльника ножом.