ФСБ предупредила жителя Башкирии о наказании за возможную госизмену

Предупредили об ответственности. Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение жителю Аургазинского района.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что злоумышленник в период с сентября 2022 года по настоящее время хотел перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против России.
Мужчину предупредили, что в случае реализации своих намерений он будет привлечён к уголовной ответственности по статье «Государственная измена».