ФСБ предупредила жителя Башкирии о наказании за возможную госизмену

Предупредили об ответственности. Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение жителю Аургазинского района.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ведомства установили, что злоумышленник в период с сентября 2022 года по настоящее время хотел перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против России.

Мужчину предупредили, что в случае реализации своих намерений он будет привлечён к уголовной ответственности по статье «Государственная измена».

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