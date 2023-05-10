В Уфе прошли два турнира по грэпплингу

Так юные борцы могли посмотреть за поединками мастеров спорта и чемпионов страны и набраться опыта. В чемпионате округа по грэпплингу принимали участие спортсмены старше 18 лет. Женщины выявляли лучших в пяти весовых категориях, мужчины – в восьми. Всего в двух состязаниях выступили около тысячи атлетов.

Одним из лидеров соревнований стал Андрей Черных из Туймазов. У себя в спортшколе он успевает заниматься сам и тренировать воспитанников, но в Уфу Черных приехал без ребят. Чтобы не отвлекаться: все-таки на кону – путевка на чемпионат страны по грэпплингу. И чтобы ее завоевать, необходимо дойти до финала. Состязания проходили в двух дисциплинах: ги и но-ги; в кимоно и без. Спортсмен из Башкортостана стал первых в двух разделах.