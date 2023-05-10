В Уфе прошли два турнира по грэпплингу

В Уфе прошли сразу два турнира по грэпплингу – чемпионат Приволжского федерального округа и республиканский турнир, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны Николая Золотова. Соревнования проходили в одном зале, но на разных коврах.

Так юные борцы могли посмотреть за поединками мастеров спорта и чемпионов страны и набраться опыта. В чемпионате округа по грэпплингу принимали участие спортсмены старше 18 лет. Женщины выявляли лучших в пяти весовых категориях, мужчины – в восьми. Всего в двух состязаниях выступили около тысячи атлетов.

Постоянно идет ротация, каждый субъект старается показать свое гостеприимство, ведь тогда есть возможность дополнительных квот для наших спортсменов.

Арсен Зинатуллин, президент Федерации спортивной борьбы грэпплинг Республики Башкортостан

Одним из лидеров соревнований стал Андрей Черных из Туймазов. У себя в спортшколе он успевает заниматься сам и тренировать воспитанников, но в Уфу Черных приехал без ребят. Чтобы не отвлекаться: все-таки на кону – путевка на чемпионат страны по грэпплингу. И чтобы ее завоевать, необходимо дойти до финала. Состязания проходили в двух дисциплинах: ги и но-ги; в кимоно и без. Спортсмен из Башкортостана стал первых в двух разделах.

Для меня это сложно, я возрастной спортсмен. Это мое второе первенство России будет. В 2020-м отбирался.

Андрей Черных, победитель соревнований
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