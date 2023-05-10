В Уфе завершился чемпионат Башкирии по дзюдо среди мужчин и женщин

Соревнования были отборочными на Чемпионат ПФО, поэтому собрали всех сильнейших дзюдоистов региона. Участвовали и взрослые спортсмены, а также те, для кого такой турнир стал первым в карьере.

42 года и победы за полминуты. Опытнейший Рустам Арсланов уже завершил спортивную карьеру и работает тренером. Перечислять все его титулы не хватит времени, но главное, что атлет добивался успехов в трёх видах спорта – дзюдо, самбо и борьбе на поясах. Однако полностью отказаться от соревнований Арсланов пока не может, а уровень чемпионата республики позволяет чувствовать себя уверенно даже в таком возрасте. Рустам завоевал золото, а в одной из схваток его оппонент серьёзно повредил себе руку. Но Арсланов вместе с врачом сумел оказать первую помощь.

Случился неприятный инцидент: выполняя бросок, он выставил руку, и локоть выскочил из сустава. Конечно, помочь надо в любом случае.

Рустам Арсланов, двукратный чемпион России по дзюдо, чемпион Европы по самбо

В противовес Арсланову – выступление 16-летнего Фиделя Нафикова в весовой категории до 55 килограммов. В одной из схваток спортсмен провёл удушающий приём. На таком уровне Фидель одержал подобную победу впервые.

Фото №1 - В Уфе завершился чемпионат Башкирии по дзюдо среди мужчин и женщин

Я участвую впервые на них, только подошёл мой возраст, 2006-й год рождения, по статусу они для меня важные, так как участвую в первый раз.

Фидель Нафиков, участник соревнований

Алия Мухаметьянова очень молодая, но уже титулованная спортсменка. Она уже двукратная чемпионка России по дзюдо, а в октябре планирует выставить на первенстве мира по самбо. Впрочем, в этом году Алия будет сдавать экзамены и хочет сделать акцент на учёбу.

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Я проборолась уже четыре встречи, все выиграла, у меня в весовой категории пять человек, круговая система, все встречи выиграла, заняла первое место.

Алия Мухаметьянова, двукратная чемпионка России по дзюдо

Всего в соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Октябрьского, Белорецка, Туймазов и Кумертау. Все победители и призёры получили право выступать на чемпионате Приволжского федерального округа, который пройдёт в Уфе 30-31 мая.

2006 год – эти ребята только входят в возраст, а есть те, кто на протяжении 15-20 лет борется, они делятся опытом, когда молодые борются с ними, они набирают его, когда меняются опытом, ребята растут быстрее.

Светлана Нагаева, судья международной категории по дзюдо

Также на следующий день после чемпионата республики прошло уже первенство Башкортостана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир был посвящён памяти генерала Шаймуратова.

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