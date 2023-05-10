В Уфе завершился чемпионат Башкирии по дзюдо среди мужчин и женщин

Соревнования были отборочными на Чемпионат ПФО, поэтому собрали всех сильнейших дзюдоистов региона. Участвовали и взрослые спортсмены, а также те, для кого такой турнир стал первым в карьере.
42 года и победы за полминуты. Опытнейший Рустам Арсланов уже завершил спортивную карьеру и работает тренером. Перечислять все его титулы не хватит времени, но главное, что атлет добивался успехов в трёх видах спорта – дзюдо, самбо и борьбе на поясах. Однако полностью отказаться от соревнований Арсланов пока не может, а уровень чемпионата республики позволяет чувствовать себя уверенно даже в таком возрасте. Рустам завоевал золото, а в одной из схваток его оппонент серьёзно повредил себе руку. Но Арсланов вместе с врачом сумел оказать первую помощь.
В противовес Арсланову – выступление 16-летнего Фиделя Нафикова в весовой категории до 55 килограммов. В одной из схваток спортсмен провёл удушающий приём. На таком уровне Фидель одержал подобную победу впервые.
Алия Мухаметьянова очень молодая, но уже титулованная спортсменка. Она уже двукратная чемпионка России по дзюдо, а в октябре планирует выставить на первенстве мира по самбо. Впрочем, в этом году Алия будет сдавать экзамены и хочет сделать акцент на учёбу.
Всего в соревнованиях приняли участие 114 спортсменов из Уфы, Стерлитамака, Салавата, Октябрьского, Белорецка, Туймазов и Кумертау. Все победители и призёры получили право выступать на чемпионате Приволжского федерального округа, который пройдёт в Уфе 30-31 мая.
Также на следующий день после чемпионата республики прошло уже первенство Башкортостана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир был посвящён памяти генерала Шаймуратова.