В Уфе прошли всероссийские соревнования «Планета Аэробика»

В них приняли участие более тысячи спортсменов из 21 региона страны. Соревнования получились массовыми, ведь этот вид спорта развивается и набирает популярность с каждым годом.

К выступлению команды из Свердловской области повышенное внимание и судей, и болельщиков. Они с этим номером уже становились победителями первенства страны по аэробике. Задача спортсменов – повторить успех и на этот раз.

На соревнования в Уфу приехало больше тысячи спортсменов. Представители федерации объясняют массовость доступностью этого вида спорта и его уникальностью.

Музыкальные предпочтения у каждого коллектива свои. Но чаще всего привычные мелодии проходят обработку, ведь темп выступления должен быть быстрым, а номер не должен превышать полторы минуты. Так, гости из Татарстана выступили под музыку из фильма о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. А юноши из Екатеринбурга перевоплотились в бравых мушкетеров.

Всероссийские соревнования «Планета Аэробика» не отборочные на чемпионат, но выступают в них сильнейшие спортсмены своих регионов и областей. Причем не только в командном разделе, но и дуэтами. Регина Фасхутдинова из Уфы выйдет на ковер с сольным номером. Недавно она выполнила на российских соревнованиях норматив мастера спорта страны.