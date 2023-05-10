В Уфе прошли традиционные соревнования по чир спорту

Республиканский турнир и фестиваль под названием Cheer spring fest собрали 446 спортсменов. Кроме того, на площадку вышли и учащиеся вузов Башкортостана в рамках студенческой лиги.

Визитная карточка чир спорта – зрелищные акробатические трюки. Однако от некоторых участников требуются не высокие прыжки, а скорее пластика и грация. В чир спорте есть две большие группы дисциплин. Акробатические – чирлидинг и артистические – чир перфоманс. В каждой группе в свою очередь большое количество разделов. Один из них – чир-джаз.

Честно говоря, мы сами только познакомились с этим направлением. Вообще мы занимаемся аэробикой. Это совершенно разное. Это как танцы контемп с элементами гимнастики и шоу. Ксения Спиридонова и Антонина Миронова, участницы соревнований

Выступления спортсменов оценивают по множеству критериев. Внимание обращается на синхронность, хореографию, технические элементы и общее впечатление. Среди юношей чир спорт также набирает популярность.

Если посмотреть, какие трюки здесь исполняются, это может завлечь и удивить. Тут есть чему поучиться. Виктор Заболоцкий, участник соревнований

Параллельно друг другу организаторы провели сразу три соревнования. Помимо республиканских стартов, где участвовали сильнейшие спортсмены Башкортостана, впервые была организована студенческая лига, где соревновались команды различных вузов. Начинающие спортсмены попробовали свои силы в рамках фестиваля Cheer spring fest.

Наш спорт в республике развивается быстрыми темпами. Следующие наши соревнования – это кубок Республики Башкортостан и республиканские соревнования, которые пройдут в ноябре. На Россию наши спортсмены очень часто ездят. Мы занимаем призовые места. Юлия Паркер, вице-президент федерации чир спорта Республики Башкортостан