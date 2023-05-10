В Уфе прошли традиционные соревнования по чир спорту

Республиканский турнир и фестиваль под названием Cheer spring fest собрали 446 спортсменов. Кроме того, на площадку вышли и учащиеся вузов Башкортостана в рамках студенческой лиги.
Визитная карточка чир спорта – зрелищные акробатические трюки. Однако от некоторых участников требуются не высокие прыжки, а скорее пластика и грация. В чир спорте есть две большие группы дисциплин. Акробатические – чирлидинг и артистические – чир перфоманс. В каждой группе в свою очередь большое количество разделов. Один из них – чир-джаз.
Выступления спортсменов оценивают по множеству критериев. Внимание обращается на синхронность, хореографию, технические элементы и общее впечатление. Среди юношей чир спорт также набирает популярность.
Параллельно друг другу организаторы провели сразу три соревнования. Помимо республиканских стартов, где участвовали сильнейшие спортсмены Башкортостана, впервые была организована студенческая лига, где соревновались команды различных вузов. Начинающие спортсмены попробовали свои силы в рамках фестиваля Cheer spring fest.
В прошедших соревнованиях приняли участие не только представители Уфы. В столицу республики приехали команды из таких городов, как Нефтекамск и Янаул, а также спортсмены из Самарской области и Удмуртии.