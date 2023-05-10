Изменения в системе ЕГЭ и новый батальон: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Здание за один рубль, новая программа по доступной среде и изменения в системе ЕГЭ. Эти и другие темы обсудили на оперативном совещании в правительстве республики. Власти также рассказали, когда начнется ремонт «фонящих» дорог, и анонсировали отправку очередного башкирского батальона.
Буквально две недели назад на боевое слаживание провожали батальон имени Даяна Мурзина. И вот на очереди новые проводы. Подразделение уже укомплектовано и, как сообщил Глава Башкортостана, будет носить имя генерала Тагира Кусимова. 12 мая бойцы отправятся на боевое слаживание.
В середине мая в республике пройдет заключительный тренировочный этап ЕГЭ, после чего школьникам предстоит готовиться к реальным испытаниям. В этом году единый госэкзамен сдают более 16 тысяч детей. Среди предметов самые популярные математика, обществознание и информатика. В Минобре обозначили ряд организационных новшеств.
В ходе совещания затронули тему доступной среды. В этом году в республике завершается программа по ее реализации. При этом объем работы все еще большой. В Минтруде заявили, что уже работают над новой программой, которая будет действовать с 24 по 29 годы.
Наводить порядок необходимо и в сфере объектов культурного наследия. Многие здания в плачевном состоянии. При этом на совещании сообщили, что в Уфе нашелся инвестор, который выкупил у администрации за один рубль усадьбу Бухартовских, что на улице Аксакова. По договору он должен вернуть дому первоначальный облик.
Реконструкции требует и другой исторический объект – входная группа в парк Аксакова. Радий Хабиров отметил, что некоторые колонны уже покосились. И ни в коем случае нельзя подвергать опасности посетителей будущего обновленного общественного пространства.
Акцентировал внимание глава республики и на другой программе – по ремонту «фонящих» дорог. Тех, по которым наибольшее число жалоб в соцсетях. В этом году работы начнут в июне в 40 муниципалитетах. По словам Радия Хабирова, уже сейчас чиновники должны подготовить список на следующий год.
На совещании традиционно заслушали доклад о ситуации с коронавирусом. Буквально на прошлой неделе ВОЗ объявила об окончании пандемии. Несмотря на это, COVID-19 никуда не делся. В республике по-прежнему сохраняется режим повышенной готовности. Как отметил глава республики, необходимо и дальше соблюдать необходимые меры предосторожности: чаще мыть руки и можно и порой даже нужно иногда носить маски.