Изменения в системе ЕГЭ и новый батальон: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Здание за один рубль, новая программа по доступной среде и изменения в системе ЕГЭ. Эти и другие темы обсудили на оперативном совещании в правительстве республики. Власти также рассказали, когда начнется ремонт «фонящих» дорог, и анонсировали отправку очередного башкирского батальона.

Буквально две недели назад на боевое слаживание провожали батальон имени Даяна Мурзина. И вот на очереди новые проводы. Подразделение уже укомплектовано и, как сообщил Глава Башкортостана, будет носить имя генерала Тагира Кусимова. 12 мая бойцы отправятся на боевое слаживание.

Уфа подготовит площадь, штаб обеспечит мероприятия по боевому слаживанию, и с Советской площади отправим наш пятый батальон. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В середине мая в республике пройдет заключительный тренировочный этап ЕГЭ, после чего школьникам предстоит готовиться к реальным испытаниям. В этом году единый госэкзамен сдают более 16 тысяч детей. Среди предметов самые популярные математика, обществознание и информатика. В Минобре обозначили ряд организационных новшеств.

Если взять за 100% всех выпускников школ, то 90% могут поступить на бюджетные места. Мы постепенно увеличивали количество бюджетных мест, и 90% сразу могут поступить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе совещания затронули тему доступной среды. В этом году в республике завершается программа по ее реализации. При этом объем работы все еще большой. В Минтруде заявили, что уже работают над новой программой, которая будет действовать с 24 по 29 годы.

Наводить порядок необходимо и в сфере объектов культурного наследия. Многие здания в плачевном состоянии. При этом на совещании сообщили, что в Уфе нашелся инвестор, который выкупил у администрации за один рубль усадьбу Бухартовских, что на улице Аксакова. По договору он должен вернуть дому первоначальный облик.

Я когда студентом был, частенько там гулял. И многие из вас, кто там жил. Максимальное сохранение этих объектов, они украшают город. Мы многое потеряли, но то, что можно сохранить, надо сохранять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Реконструкции требует и другой исторический объект – входная группа в парк Аксакова. Радий Хабиров отметил, что некоторые колонны уже покосились. И ни в коем случае нельзя подвергать опасности посетителей будущего обновленного общественного пространства.

Детей сюда пускать нельзя, крен большой. Это всё может в любой момент упасть. Я своих детей не поведу через эту арку. Это надо сносить, но сносить и восстанавливать один в один из натурального камня. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Акцентировал внимание глава республики и на другой программе – по ремонту «фонящих» дорог. Тех, по которым наибольшее число жалоб в соцсетях. В этом году работы начнут в июне в 40 муниципалитетах. По словам Радия Хабирова, уже сейчас чиновники должны подготовить список на следующий год.