Башкирия на 4 месте по количеству жителей с психическими расстройствами

Башкирия занимает 4 место по числу жителей с психическими расстройствами. Об этом сообщает Минздрав РФ. По состоянию за прошлый год в регионе проживало 149 698 людей с расстройствами.

В России за 2022 год было выявлено 3 932 286 человек, которые страдают психическими и поведенческими расстройствами. Больше всего людей с этим диагнозом проживают в Москве (214 539 человек), Подмосковье (190 165) и Санкт-Петербурге (167 548).