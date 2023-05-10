Уфимскому хоспису нужна помощь волонтеров в сборке мебели и проведении субботников

Хоспису нужны мужские руки. Учреждению, где будут помогать людям, сейчас тоже требуется помощь. Строительно-монтажные работы завершены на 99%. Устанавливают мебель. Как раз для сборки шкафов и столов необходимы добровольцы с шуруповёртами, у которых есть несколько часов свободного времени. Недавно активисты уже помогали – участвовали в субботниках, уборка предстоит ещё и перед открытием. В целом весь проект – это реализация доброты общества: строительство здания, установка современного оборудования, создание уюта – всё это сделано с помощью благотворительности. Осталось совсем немного, чтобы запустить проект и приносить пользу тем, кто в этом нуждается.

Звуки шуруповёртов должны закончиться в хосписе в мае. Электрики завершают прокладку сетей. Настраивают радио. Монтажные работы завершены на 99%. Дальше – ввод в эксплуатацию и получение лицензии. Часть мебели уже установлена. Кровати, тумбы, стеллажи и кресла стоят в комнатах. Нужно собрать ещё примерно 100 шкафов. Также ожидают очереди столы.

А уже в конце мая приглашают всех желающих на субботники. Инвентарь есть, нужны люди. Предварительно график составили: волонтёрить можно по средам и субботам. Уборка – это последний штрих перед запуском. Открытие хосписа запланировано на лето. В этом случае комнаты оживут уже к августу. Расположить смогут 60 подопечных: 40 взрослых и 20 детей. Палаты на одного, также двух-, трёх- и четырёхместные – в зависимости от состояния пациентов. При этом комнаты с медицинским оборудованием постарались сделать максимально уютными, насколько это возможно, реализовали домашнюю обстановку.

Хоспис – это забота не только о тех, кто тяжело болеет, это также помощь близким пациентов. Улучшая жизнь подопечных, облегчают ее и окружающим. Разгрузка психологическая. Ещё и возможность взять перерыв – это важно, когда родственник находится с больным круглосуточно. Кроме того, будут организованы курсы по уходу за пациентом. В самом хосписе – современное оснащение, есть бассейн для проведения лечебной физкультуры.