В Башкирии на базе Бирского медколледжа создадут образовательный кластер

В Башкортостане в этом году появится четыре больших кластера по подготовке и трудоустройству медработников. Один из них планируется организовать на базе Бирского медико-фармацевтического колледжа. Мероприятие, которое будет реализовываться в рамках федерального проекта «Профессионалитет», объединит ряд медицинских и образовательных учреждений республики. Ожидается, что это позволит наладить подготовку кадров и трудоустройство специалистов, получивших диплом.

Студенты Бирского колледжа смогут закрепить полученные знания без посещения поликлиник. На месте созданы все условия. Причем оборудованы таким образом, чтобы соответствовать реальности. Хоть и пациентов заменяют манекены. В некоторых случаях учащимся самим приходится выполнять роль больного.

В прошлом году колледж добился переоборудования под мастерские учебных кабинетов – лечебного и фармацевтического направления. Это стало возможно благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы». С нового учебного года в рамках еще одной программы будут обновлены такие направления, как скорая медицинская помощь, акушерство и гинекология.

Опыт организации подобных мастерских уже есть. Благодаря национальным проектам России такие кабинеты открыли в 2021 году по направлениям фармацевтика и лечебное дело. И это только начало. Как только студенты уйдут на каникулы, в учебном заведении пройдут масштабные ремонтные работы.

Усовершенствование знаний будет полезно как студентам, так и педагогам, специализирующимся в медицинской сфере. Условия, созданные в Бирском медико-фармацевтическом колледже, позволяют переобучаться специалистам, которые работают в больницах.