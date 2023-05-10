В Уфе с 15 мая приступят к ремонту участка по улице Менделеева

С 15 мая в башкирской столице ограничат движение по улице Менделеева между Обской и Караидельской. По информации администрации города, дорожные работы на участке завершатся только в четвертом квартале 2023 года.

Как сообщает мэрия Уфы, в зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по ¼ и ½ проезжей части. Водителей просят соблюдать скоростной режим, обращать внимания на знаки и планировать маршрут заранее.