Чем известен генерал Тагир Кусимов, в честь которого назвали пятый батальон из Башкирии

Тагир Кусимов пошел в армию в 18 лет. Толкового парня быстро заметили и ставили на разные руководящие должности. В феврале 1942 года Кусимов в звании майора прибыл в Уфу, где еще только формировалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Его назначили начальником штаба дивизии, а в марте - командиром 275-го кавалерийского полка. Во время боевых действий он несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Особенно он отличился в битве за Днепр, когда его кавалеристы выбили немцев из укрепления, что обеспечило переправу других частей дивизии. При незначительных потерях личного, конского состава и техники полк Кусимова уничтожил за сутки 77 солдат, двух офицеров противника, захватил 15 автоматов, 4 ручных пулемёта, более 50 винтовок, 3 станковых пулемёта, а позже его полк освободил 19 населённых пунктов. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии подполковнику Кусимову Тагиру Таиповичу присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».