Чем известен генерал Тагир Кусимов, в честь которого назвали пятый батальон из Башкирии

В Башкирии создан пятый добровольческий батальон им. Т. Кусимова. Бойцы формирования отправятся на слаживание уже завтра, 12 мая. Их будут провожать с Советской площади в Уфе.
Пятое формирование носит имя легендарного генерала Тагира Кусимова. Уроженец Башкирии доблестно сражался во время ВОВ и приближал победу вместе со своими кавалеристами.
Тагир Кусимов пошел в армию в 18 лет. Толкового парня быстро заметили и ставили на разные руководящие должности. В феврале 1942 года Кусимов в звании майора прибыл в Уфу, где еще только формировалась 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Его назначили начальником штаба дивизии, а в марте - командиром 275-го кавалерийского полка. Во время боевых действий он несколько раз был ранен, но всегда возвращался в строй. Особенно он отличился в битве за Днепр, когда его кавалеристы выбили немцев из укрепления, что обеспечило переправу других частей дивизии. При незначительных потерях личного, конского состава и техники полк Кусимова уничтожил за сутки 77 солдат, двух офицеров противника, захватил 15 автоматов, 4 ручных пулемёта, более 50 винтовок, 3 станковых пулемёта, а позже его полк освободил 19 населённых пунктов. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии подполковнику Кусимову Тагиру Таиповичу присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Тагир Кусимов — участник исторического Парада Победы на Красной площади в Москве в составе сводного батальона Военной академии имени Фрунзе. Он дослужился до генерал-майора, был военным комиссаром Башкирской АССР, а в отставку ушел только в октябре 1969 года.
Напомним, Центральный штаб формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан располагается по адресу: г. Уфа, ул. Айская, 63, их телефон для связи +79870472875.