В Башкирии значительно уменьшилось число природных пожаров

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Башкирии Петр Ильин сообщил, что на территории республики в разы уменьшилось количество природных пожаров.

Фото №1 - В Башкирии значительно уменьшилось число природных пожаров

Сокращению количества пожаров способствовали два фактора — погодные условия и введение особого противопожарного режима.

Но риски велики, ситуация находится на ежесуточном контроле. Все пожары ликвидируются оперативно, распространения огня на населенные пункты не допущено.

Петр Ильин

За сутки в республике произошло 37 пожаров, из них 21 — это горение травы и мусора. Все пожары потушены. Также произошёл один лесной пожар в Белорецком районе, вблизи населенного пункта Кагарманово, пожар уже локализован на площади 4 га, угрозы нет.

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