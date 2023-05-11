В Башкирии значительно уменьшилось число природных пожаров

За сутки в республике произошло 37 пожаров, из них 21 — это горение травы и мусора. Все пожары потушены. Также произошёл один лесной пожар в Белорецком районе, вблизи населенного пункта Кагарманово, пожар уже локализован на площади 4 га, угрозы нет.