Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» приняли участие в акции «Сад памяти»

Сажать лес – добрая традиция. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия «Кроношпан» на этот раз отправились в Баймакский район республики. «Сад памяти» появился вблизи села Второе Иткулово.
Прежде чем приступить к посадке саженцев, организаторы традиционного экологического мероприятия выслушали пожелания и советы старейшин села Второе Иткулово. Именно здесь сотрудники предприятия «Кроношпан» вместе с жителями Баймакского района посадили «Сад памяти».
Экологическая акция объединила всех участников. Каждый из них посадил дерево за героя своей семьи.
Мероприятия по лесовосстановлению продолжатся осенью. Экологическая инициатива предприятия «Кроношпан» позволит не только сделать нашу республику более зеленой, но и изменит качество лесного фонда.