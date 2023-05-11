Сотрудники «Кроношпан Башкортостан» приняли участие в акции «Сад памяти»

Сажать лес – добрая традиция. Сотрудники деревообрабатывающего предприятия «Кроношпан» на этот раз отправились в Баймакский район республики. «Сад памяти» появился вблизи села Второе Иткулово.

Прежде чем приступить к посадке саженцев, организаторы традиционного экологического мероприятия выслушали пожелания и советы старейшин села Второе Иткулово. Именно здесь сотрудники предприятия «Кроношпан» вместе с жителями Баймакского района посадили «Сад памяти».

Экологическая акция объединила всех участников. Каждый из них посадил дерево за героя своей семьи.