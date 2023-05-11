Житель Уфы поджёг дом вместе с сожительницей

В прокуратуре Башкирии рассказали о вопиющем конфликте между сожителями. Мужчину обвинили в жестоком убийстве.
В январе этого горожанин проводил время за распитием алкоголя с сожительницей. Мужчина предложил собутыльнице поджечь дом в селе Фёдоровка, чтобы получить жильё лучшего качества за счёт муниципалитета. Он облил дом спиртосодержащей жидкостью и поджёг. Огонь быстро распространился по всему помещению.
Женщина не успела выбраться из горящего дома и погибла. Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему предстоит предстать перед судом.