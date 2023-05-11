В Башкирии прошел турнир по армейскому рукопашному бою

Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Армейский рукопашный бой – здоровое поколение, сильная страна!» при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам турнира были определены призёры и победители в 22-х весовых категориях. По командным очкам золотую медаль завоевала сборная Оренбургской области, второе место – у Республики Башкортостан, ну а тройку замкнули Челябинская область.