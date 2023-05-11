В Башкирии прошел турнир по армейскому рукопашному бою

Участие принимали более 100 спортсменов из разных районов нашей республики. Турнир был посвящён памяти Героя Советского Союза Каюма Ахметшина.

Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Армейский рукопашный бой – здоровое поколение, сильная страна!» при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам турнира были определены призёры и победители в 22-х весовых категориях. По командным очкам золотую медаль завоевала сборная Оренбургской области, второе место – у Республики Башкортостан, ну а тройку замкнули Челябинская область.

Мне понравился он, потому что тут шлема и перчатки и можно бить. И привел меня папа.

Тимур Киринбаев, участник турнира по армейскому рукопашному бою

Соперник нормальный, попался хороший, хорошо и уверенно работает.

Дияс Шукбаров, участник турнира по армейскому рукопашному бою
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