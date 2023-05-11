В Башкирии в страшном пожаре сгорели пожилые люди

В Белорецком районе Башкирии погибли два человека. Они умерли в страшном пожаре, который вспыхнул в селе Инзер. Жертвами огня стали пожилые люди 1933 и 1938 года рождения, сообщает МЧС по РБ.
По прибытии на место ЧП они увидели, что открытым пламенем горят два бревенчатых дома размерами 7×7 м и 9×16 метров, два сарая, дровяник, трактор, а также бревенчато-дощатое строение размером 18×6 метров.
После тушения пожара спасатели обнаружили лишь фрагменты тел сельчан.
Причины пожара и обстоятельства случившегося выясняются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.