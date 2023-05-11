В Башкирии в прошлом году 90 девочек до 15 лет забеременели

В 2022 году в республике 90 девочек, не достигших 15 лет, получили положительные результаты теста на беременность. Об этом сообщает пресс-служба федерального Минздрава.

Также известно, что у 438 девушек от 15 до 18 лет была выявлена беременность. Сколько подростков решили в итоге родить детей - не уточняется. Отмечается, что 202 девочки от 14 до 17 лет в Башкирии решили выносить и родить детей.