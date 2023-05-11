В Башкирии самые проблемные дороги начнут ремонтировать после 20 мая

В Башкирии массовый ремонт самых проблемных дорог стартует после 20 мая. Об этом на оперативном совещании рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

По словам министра, в настоящее время на автодорогах Башкирии специалисты выявили свыше 72 тысяч дефектов. Более 48 тысяч дефектов дорожного покрытия на сегодняшний день уже устранено.