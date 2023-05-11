В Башкирии самые проблемные дороги начнут ремонтировать после 20 мая

В Башкирии массовый ремонт самых проблемных дорог стартует после 20 мая. Об этом на оперативном совещании рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.
По словам министра, в настоящее время на автодорогах Башкирии специалисты выявили свыше 72 тысяч дефектов. Более 48 тысяч дефектов дорожного покрытия на сегодняшний день уже устранено.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Александру Клебанову после 20 мая предоставить доклад. В докладе должны присутствовать фотографии о ходе проведения ремонтных работ на автодорогах республики.