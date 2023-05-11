Башкирия – в числе регионов-лидеров по срокам инвестиционно-строительного цикла

Марат Хуснуллин назвал Башкортостан в числе регионов-лидеров по срокам инвестиционно-строительного цикла. Заместитель председателя Правительства России провел совещание президиума комиссии по региональному развитию страны. Участие в режиме ВКС принял и Радий Хабиров.
На заседании рассмотрели ход реализации национальных проектов и федеральных программ. Сроки по некоторым из них сократились на четверть. При этом власти намерены и дальше работать над их уменьшением. Кроме того, правительство страны подписало постановление, которое даёт возможность экспертного сопровождения всей проектной документации и результатов инженерных изысканий. Документ также позволяет применять ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости.
Также теперь для объектов вспомогательного использования не требуется получение разрешения на строительство. Это позволит сократить издержки застройщиков и упростить регистрацию таких объектов. По словам Хуснуллина, необходимо своевременно контрактовать проекты и выполнять все намеченные планы. Среди регионов, которые лучше всего ведут эту работу, отметили и Республику Башкортостан.