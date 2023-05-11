Башкирия – в числе регионов-лидеров по срокам инвестиционно-строительного цикла

На заседании рассмотрели ход реализации национальных проектов и федеральных программ. Сроки по некоторым из них сократились на четверть. При этом власти намерены и дальше работать над их уменьшением. Кроме того, правительство страны подписало постановление, которое даёт возможность экспертного сопровождения всей проектной документации и результатов инженерных изысканий. Документ также позволяет применять ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости.