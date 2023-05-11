Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Тагира Кусимова

Накануне отправки глава республики встретился с бойцами пятого башкирского батальона. Добровольческое подразделение будет носить имя генерала Тагира Кусимова. Уже завтра военнослужащие с Советской площади отправятся на боевое слаживание.

В преддверии этого события Радий Хабиров поблагодарил мужчин за поддержку, которую они решились оказать своей стране. Он также рассказал о работе по созданию башкирского полка, в состав которого батальон имени Тагира Кусимова войдет с ранее отправленным подразделением имени Даяна Мурзина.