Радий Хабиров встретился с бойцами батальона им. Тагира Кусимова

Накануне отправки глава республики встретился с бойцами пятого башкирского батальона. Добровольческое подразделение будет носить имя генерала Тагира Кусимова. Уже завтра военнослужащие с Советской площади отправятся на боевое слаживание.

В преддверии этого события Радий Хабиров поблагодарил мужчин за поддержку, которую они решились оказать своей стране. Он также рассказал о работе по созданию башкирского полка, в состав которого батальон имени Тагира Кусимова войдет с ранее отправленным подразделением имени Даяна Мурзина.

Считаю, что решение о формировании башкирского полка было правильным. Наши земляки будут сражаться плечом к плечу. А нам будет проще взаимодействовать с ребятами, вовремя оказывать им необходимую помощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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