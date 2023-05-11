В Уфе создали нейросеть для обработки данных медобследований

Искусственный интеллект на службе врачей. Уфимские IT-специалисты создали нейросеть, позволяющую в разы быстрее делать заключение по результатам медицинских обследований. Систему намерены внедрить в одной из частных клиник. Съемочная группа телеканала БСТ пообщалась с создателями новинки и учеными, чтобы понять, сможет ли компьютер заменить в этом деле человека.

В этих символах на экране зашифрована целая больничная картотека. В системе хранятся результаты медосмотров более 80 тысяч человек. Данные анализов, ЭКГ, флюорографии – все то, с чем приходится сталкиваться профпатологу, вынося заключение – годен, например, человек к определенной работе или нет. В данном случае вердикт выносит нейросеть.

По задумке разработчиков система на основе искусственного интеллекта должна упростить работу медиков. Во-первых, нейросеть обрабатывает информацию о пациенте быстрее человека. Во-вторых, исчезает тот самый человеческий фактор, когда врач, например из-за усталости, может что-то упустить. Уже через месяц новый модуль намерены внедрить в одной из частных клиник.

Точность определения на данном этапе – 92%. Создатели намерены довести число до 95%. В нейросеть заложен алгоритм машинного обучения. Чем больше массив данных, тем лучше она будет работать с каждым последующим разом.

Одну из медицинских нейросетей уже второй год используют в Башгосмедуниверситете. Там искусственный интеллект заточен на выявление патологий легких. Впрочем, сами же ученые предостерегают: слепо доверять компьютеру не стоит. Нейросеть так же, как и любая машина, может давать сбои.

Любая система, которая разрабатывается в мире, должна быть сертифицирована и лицензирована как медицинское изделие. Мы сталкиваемся с тем, что на этапе разработки метод показывает себя прекрасно, а как только мы пытаемся перенести его в реальную клинику, метод сразу начинает давать какие-то неверные результаты. Сертифицированные методы очень полезны и очень помогают врачам сократить время. Азат Билялов, начальник управления информационных технологий БГМУ