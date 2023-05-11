В Башкирии открыли аптеку в отдаленной деревне

В Альшеевском районе в отдаленной деревне открыли аптеку. Так центральная районная больница решила проблему доступности лекарств. Раньше местные жители были вынуждены ехать в райцентр или ближайший город – Стерлитамак. Добираться сложно, да и не у всех есть возможность сделать это своевременно.

«Я в аптеку» – такой фразы в их обиходе раньше не было. Теперь же в первые дни работы поток покупателей не заканчивается. Местные приходят ознакомиться с ассортиментом.

Теперь необходимые медикаменты для многих в шаговой доступности. Аптека открылась в Кызыльской амбулатории в деревне Тавричанка. Медучреждение обслуживает 10 сёл и деревень. Большинство жителей – это пожилые люди. Раньше, чтобы купить лекарства, местным надо было проехать 60 км до райцентра или Стерлитамака.