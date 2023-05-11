Студенты из Уфы показали разработки на международном фестивале научно-технического творчества

Виртуальное совершенствование реальности. Студенты УГНТУ показали разработки на международном фестивале научно-технического творчества. В составе команды Республики Башкортостан ребята рассказали о проектах, которые вместе могут стать одной системой, – отечественные очки виртуальной реальности и 3D-визуализацию диспетчерской, в которой необходимо устранить пожар.

Одной кнопкой можно потушить пожар и не допустить остановки работы целого завода. С помощью данного виртуального тренажёра можно отработать алгоритм действий в критических ситуациях без реальной опасности для жизни. Некая имитация практики или стажировки. В данном случае ликвидирован пожар в диспетчерской. Комнату построил в цифровом пространстве студент УГНТУ.

Проект презентовал на международном фестивале научно-технического творчества детей и молодёжи в Сочи в конце апреля. Это, по сути, начинка виртуальной реальности. Очки используются стандартные. А вот созданием отечественного аналога сейчас занимается другой студент – Тамерлан Нугуманов. В прошлом году он получил грант на реализацию проекта.

Помогают воплотить идею в реальность в центре содействия инновациям. Там ребята корректируют проекты и формируют новые команды. Сейчас молодые разработчики могут подать заявку на один из крупных форумов инновационных проектов «Сильные идеи нового времени». Так, за проект, сделанный во время учёбы, студент получает не только баллы, но и полезные знакомства, возможное финансирование для реализации, кроме того, сейчас разработка может заменить дипломную работу.