В Башкирии спортсмены открыли легкоатлетический сезон

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел второй тур кубка республики. На стадионе собралось порядка 200 спортсменов со всех уголков Башкортостана. Это ежегодные отборочные соревнования на главные старты страны.
Башкирские легкоатлеты долго ждали начала летнего сезона. Ведь тренироваться и соревноваться можно в родных стенах. Постепенно входить в рабочий ритм помогают сборы. Несколько месяцев спортсмены из Башкортостана провели в Кисловодске. На втором этапе кубка республики участники соревновались в нескольких дисциплинах легкой атлетики. Среди них спринт, барьерный бег, прыжки в длину с разбега, а также толкание ядра.
Анастасия Грибушева занимается легкой атлетикой уже пять лет. На кубке республики уфимская спортсменка вышла на старт всех беговых дисциплин. Кроме того, девушка прыгает в длину. Анастасия принимает участие как в республиканских, так и во всероссийских соревнованиях и имеет в своем активе немало победных результатов.
Помимо спринтерских дистанций на беговой дорожке, свое мастерство показали и толкатели ядра. Этот вид далеко не каждому удаётся выполнить технически правильно. Дисциплина требует от спортсменов серьезной подготовки и силы.
Также на минувших стартах участники соревновались в беге с барьерами и в прыжках в длину с разбега. Умение хорошо прыгать и легко уложиться в указанный норматив – показатель хорошей физической подготовки человека. Что очень важно в легкой атлетике.
В конце июня пройдет чемпионат Башкортостана для взрослых. 21 мая лучших выявят молодые башкирские спортсмены на первенстве Башкортостана, где пройдет окончательный отбор на соревнованиях Приволжского федерального округа, которые пройдут 2 июня в Чебоксарах.