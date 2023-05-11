В Башкирии спортсмены открыли легкоатлетический сезон

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошел второй тур кубка республики. На стадионе собралось порядка 200 спортсменов со всех уголков Башкортостана. Это ежегодные отборочные соревнования на главные старты страны.

Башкирские легкоатлеты долго ждали начала летнего сезона. Ведь тренироваться и соревноваться можно в родных стенах. Постепенно входить в рабочий ритм помогают сборы. Несколько месяцев спортсмены из Башкортостана провели в Кисловодске. На втором этапе кубка республики участники соревновались в нескольких дисциплинах легкой атлетики. Среди них спринт, барьерный бег, прыжки в длину с разбега, а также толкание ядра.

Анастасия Грибушева занимается легкой атлетикой уже пять лет. На кубке республики уфимская спортсменка вышла на старт всех беговых дисциплин. Кроме того, девушка прыгает в длину. Анастасия принимает участие как в республиканских, так и во всероссийских соревнованиях и имеет в своем активе немало победных результатов.

Я считаю, что важно желание, самое главное. Талант – совсем не самая главная вещь для хороших результатов. Главное – желание и рвение победе. Анастасия Грибушева, участница кубка Башкортостана по легкой атлетике

Помимо спринтерских дистанций на беговой дорожке, свое мастерство показали и толкатели ядра. Этот вид далеко не каждому удаётся выполнить технически правильно. Дисциплина требует от спортсменов серьезной подготовки и силы.

Загадывать не буду, чтоб не сглазить, но думаю, что демократично. Мы все виды пытаемся развивать, но основное, конечно, где у нас большие шансы, – это выносливость и прыжки в высоту. Геннадий Алексеев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лёгкой атлетике

Также на минувших стартах участники соревновались в беге с барьерами и в прыжках в длину с разбега. Умение хорошо прыгать и легко уложиться в указанный норматив – показатель хорошей физической подготовки человека. Что очень важно в легкой атлетике.

Это подводящие соревнования к главным стартам страны. И у нас сегодня проводится второй тур кубка Башкирии. И для того чтобы разбегаться, для того чтобы выйти на пик формы к своим главным соревнованиям, сильнейшие спортсмены обязательно принимают здесь участие. Елена Яковлева, главный судья соревнований по легкой атлетике