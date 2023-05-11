«Водитель не вышел»: пострадавшая в ДТП беременная жительница Уфы рассказала подробности

Семья беременной женщины, которую сбил автобус, намерена привлечь к ответственности водителя. ДТП произошло Уфе 4 мая на проспекте Октября. Пострадавшая сейчас находится в больнице с серьезными травмами. Врачи пока не берутся говорить, когда выпишут пациентку. Между тем ГИБДД проводит проверку по данному факту.

Удара избежать не удалось. Назгуль Насретдиновой тяжело вспоминать про вечер 4 мая. Тогда она шла по пешеходному переходу на проспекте Октября, когда ее сбил автобус. Кадры ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Последствия оказались страшными: женщина лишилась пальца на ноге. Больше всего, говорит Назгуль, в этот момент она переживала за своего ребенка.

Мы выходили на зеленый свет светофора. Первый палец на левой стопе висит на коже и вся внутренняя часть моей стопы открыта. Там одна кость. Самый ужасающий факт в этой истории – водитель не вышел. Назгуль Насретдинова, пострадавшая

Поступила она в тяжелом состоянии, в состоянии травматического шока, с тяжелой травмой стопы, тяжелая ушибленно-размозженная рана. Возможно, потребуются еще этапные какие-то оперативные вмешательства, пока не можем сказать. Пока на данный момент состояние раны удовлетворительное. Лев Родин, врач травматолог-ортопед травматологического отделения больницы №18 г. Уфы

Врачи проверили сразу и состояние ребенка. Оно не вызывает опасений у медиков. Сейчас за Назгуль поочередно помогают ухаживать сестра и муж. Самостоятельно пока она передвигаться не может. Ляйсан говорит, что приехала на место ДТП, когда там работали инспекторы.

Думаю, у каждого же перевозчика должен быть регистратор. Я сразу у сотрудника ГИБДД спросила: «А где регистратор?» Они сказали: «Мы уже регистратор изъяли, все нормально, оформляем». Ляйсан Насретдинова, сестра потерпевшей

Назгуль и ее семья намерены привлечь водителя к ответственности. Уже обратились за правовой помощью. И сейчас в первую очередь будет определена тяжесть вреда здоровью.

Ни сам водитель, ни его представитель, работодатель не обратились, не узнали судьбу потерпевшей. Мы можем лишь судить по видео, которое у нас есть в наличии. Там четко видно, что автобус не предпринял даже никакого торможения. Просто выехал на красный свет. Дмитрий Олешко, адвокат

Оперативного комментария от руководства компании-перевозчика пока получить не удалось. По информации ГИБДД, автобус следовал по 270-му маршруту. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

63-летний водитель автобуса, двигаясь по проспекту Октября, на пешеходном переходе совершил наезд на 27-летнюю женщину. В результате наезда девушка с различными травмами доставлена в больницу. Известно, что медицинское освидетельствование водителя показало, что он на момент ДТП находился в трезвом состоянии. Линар Зиннуров, старший инспектор группы пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

По информации ГИБДД, в этом году на дорогах республики зарегистрировано 69 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате один человек погиб и 92 получили различные травмы. Госавтоинспекторы выходят в регулярные рейды, где отдельное внимание уделяется автобусам и правилам перевозки людей. Проверяется техническое состояние транспорта и в местах стоянок. Наблюдение за соблюдением ПДД происходит и при помощи системы фотовидеофиксации. Все видно в режиме онлайн.

На перекрестках, на оживленных участках, конкретно в данном случае это правонарушения, связанные с автобусами, то есть с перевозкой пассажиров. Отдельно на выделенной полосе и в общей массе. Вынесение постановления идет, сразу со всех камер поступают данные. Денис Сунагатов, старший инженер ЦАФАП ОДД Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан