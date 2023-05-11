«Водитель не вышел»: пострадавшая в ДТП беременная жительница Уфы рассказала подробности

Семья беременной женщины, которую сбил автобус, намерена привлечь к ответственности водителя. ДТП произошло Уфе 4 мая на проспекте Октября. Пострадавшая сейчас находится в больнице с серьезными травмами. Врачи пока не берутся говорить, когда выпишут пациентку. Между тем ГИБДД проводит проверку по данному факту.
Удара избежать не удалось. Назгуль Насретдиновой тяжело вспоминать про вечер 4 мая. Тогда она шла по пешеходному переходу на проспекте Октября, когда ее сбил автобус. Кадры ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Последствия оказались страшными: женщина лишилась пальца на ноге. Больше всего, говорит Назгуль, в этот момент она переживала за своего ребенка.
Врачи проверили сразу и состояние ребенка. Оно не вызывает опасений у медиков. Сейчас за Назгуль поочередно помогают ухаживать сестра и муж. Самостоятельно пока она передвигаться не может. Ляйсан говорит, что приехала на место ДТП, когда там работали инспекторы.
Назгуль и ее семья намерены привлечь водителя к ответственности. Уже обратились за правовой помощью. И сейчас в первую очередь будет определена тяжесть вреда здоровью.
Оперативного комментария от руководства компании-перевозчика пока получить не удалось. По информации ГИБДД, автобус следовал по 270-му маршруту. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.
По информации ГИБДД, в этом году на дорогах республики зарегистрировано 69 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате один человек погиб и 92 получили различные травмы. Госавтоинспекторы выходят в регулярные рейды, где отдельное внимание уделяется автобусам и правилам перевозки людей. Проверяется техническое состояние транспорта и в местах стоянок. Наблюдение за соблюдением ПДД происходит и при помощи системы фотовидеофиксации. Все видно в режиме онлайн.
За безопасностью на дорогах в республике следят более 1700 камер. И все же многое зависит от самих участников дорожного движения. Ведь любое нарушение может привести к печальным последствиям.