Герои России из Башкирии посетили Сургут

Комитет Героев России при Полпредстве Башкортостана в ходе рабочего визита посетил один из крупнейших городов севера – Сургут. Почетные гости приняли участие в различных мероприятиях.

Например, встретились со школьниками, студентами, представителями военно-патриотических объединений и спортивных организаций города. Члены ветеранской организации рассказали о своей службе, а также дали молодому поколению наставления.

Делегация Героев России, выходцев из Башкортостана, где было подписано соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Еще одним пунктом в маршруте стал один из городских скверов. Там ветераны приняли участие в церемонии установки танка Т-62. Центральный военный округ передал легендарную машину Сургуту безвозмездно.

В феврале был создан комитет ветеранов, генералов, адмиралов и Героев России. Важность проекта – в патриотическом воспитании. На неделе мы были в зоне СВО, посетили солдат. Также часто посещаем регионы России, посещаем молодежь.