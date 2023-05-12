В Уфе стартовал педагогический конкурс

Это республиканский форум «Остаз», посвященный Году педагога и наставника и Году полезных дел для малой родины. Мероприятие проходит под эгидой ресурсного центра по национальному образованию Института развития образования.

Сегодня начался отборочный тур. В рамках первой игры запланированы состязание педагогических команд, выставка учебно-методических разработок, обмен передовым опытом победителей и лауреатов профессиональных педагогических конкурсов в формате «Печа-куча».

Продлится конкурс до декабря 2023 года.

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