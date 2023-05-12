В Уфе врачи провели сложную операцию на сердце 36-летнему кикбоксеру

Врачи Республиканского кардиоцентра в Уфе провели сложную операцию. Медики помогли 36-летнему кикбоксеру.

Фото №1 - В Уфе врачи провели сложную операцию на сердце 36-летнему кикбоксеру

Мужчина не жаловался на сердце, был спортсменом, кандидатом в мастера спорта. Однако при последней плановой медкомиссии специалисты обнаружили сердечно-сосудистую патологию. После дальнейшего обследования выяснилось, что у мужчины в течение полугода держится высокое давление. Недугу уфимец не придавал значения, но эхокардиография показала сразу две сердечно-сосудистые патологии: коарктация аорты и двухстворчатый аортальный клапан.

Двустворчатый аортальный клапан является частой врожденной патологией сердца. Сам по себе двустворчатый аортальный клапан не является показанием к хирургическому вмешательству. А вот коарктация препятствует притоку крови от сердца к нижней части тела. Вследствие этого возникает разница артериального давления между руками (высокое артериальное давления) и ногами (низкое артериальное давление). Сердце начинает работать с большей нагрузкой, что приводит к утолщению (гипертрофии) и повреждению сердечной мышцы за счет перегрузки. У пациентов с подобной патологией часто развиваются осложнения.

По результатам обследований сердечно-сосудистые хирурги под руководством заведующего отделением приняли решение провести плановую операцию. Оперативное вмешательство длилось около 3 часов. Врачи наложили мужчине обходной шунт, от восходящего отдела к нисходящему отделу в области сердца. Сейчас мужчина идет на поправку. Уже через полгода он сможет вернуться к комфортной жизни.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

Данная операция достаточно редкая и технологически сложная. Проводится она в условиях искусственного кровообращения. Ежегодно в РКЦ проводят 1-2 таких операций.

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