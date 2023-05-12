В Уфе врачи провели сложную операцию на сердце 36-летнему кикбоксеру

Двустворчатый аортальный клапан является частой врожденной патологией сердца. Сам по себе двустворчатый аортальный клапан не является показанием к хирургическому вмешательству. А вот коарктация препятствует притоку крови от сердца к нижней части тела. Вследствие этого возникает разница артериального давления между руками (высокое артериальное давления) и ногами (низкое артериальное давление). Сердце начинает работать с большей нагрузкой, что приводит к утолщению (гипертрофии) и повреждению сердечной мышцы за счет перегрузки. У пациентов с подобной патологией часто развиваются осложнения.