Салаватский башдрамтеатр отметил 90-летний юбилей

Один из старейших в республике, он и по сей день остается в числе лидеров культурной жизни региона. Юбилейное мероприятие началось с почтения памяти актрис, не допустивших распада творческого коллектива в годы Великой Отечественной.

Тогда из-за отсутствия мужского состава многие довоенные спектакли были сняты с репертуара. Лишь женская труппа сумела сохранить культурное достояние. Сначала их имя было увековечено в пьесе писателя Нажиба Асанбаева, затем кинорежиссер Кирстен Гайнет сняла документальную картину. Обе творческие работы получили международное признание, став визитной карточкой Салаватского театра.