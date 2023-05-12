Салаватский башдрамтеатр отметил 90-летний юбилей

Один из старейших в республике, он и по сей день остается в числе лидеров культурной жизни региона. Юбилейное мероприятие началось с почтения памяти актрис, не допустивших распада творческого коллектива в годы Великой Отечественной.
Тогда из-за отсутствия мужского состава многие довоенные спектакли были сняты с репертуара. Лишь женская труппа сумела сохранить культурное достояние. Сначала их имя было увековечено в пьесе писателя Нажиба Асанбаева, затем кинорежиссер Кирстен Гайнет сняла документальную картину. Обе творческие работы получили международное признание, став визитной карточкой Салаватского театра.
Сегодня в актерской труппе Салаватского театра 28 человек. Среди них есть как широко известные, так и новички. Так, самой молодой актрисе еще не исполнилось 20 лет, самой возрастной – заслуженной артистке Башкортостана Флюре Музагитовой – 88. Салаватцы ежегодно вносят весомый вклад в развитие башкирского театрального искусства, обогащая репертуар новыми постановками.