В Уфе стартовали V Евразийские игры боевых искусств

Соревновательная и фестивальная программы форума открылись поединками по всестилевому каратэ, мас-рестлингу, рукопашному бою, тайскому боксу, ушу и тхэквондо.

Также участники состязаний и зрители  смогут принять участие в тестовой сдаче норм ГТО и тестированию по силовому многоборью. Игры продлятся четыре дня и в них выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 регионов России  и дружественных стран.

Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы, семинары, гала-финалы, а завершатся соревнования боями за чемпионские пояса гран-при Евразии международной всестилевой бойцовской лиги.

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