В Уфе стартовали V Евразийские игры боевых искусств

Соревновательная и фестивальная программы форума открылись поединками по всестилевому каратэ, мас-рестлингу, рукопашному бою, тайскому боксу, ушу и тхэквондо.
Также участники состязаний и зрители смогут принять участие в тестовой сдаче норм ГТО и тестированию по силовому многоборью. Игры продлятся четыре дня и в них выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 регионов России и дружественных стран.
Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы, семинары, гала-финалы, а завершатся соревнования боями за чемпионские пояса гран-при Евразии международной всестилевой бойцовской лиги.