В Башкирии 21-летняя девушка погибла под колёсами пассажирского поезда

Представители центрального межрегионального следственного управления на транспорте сообщили о несчастном случае на железной дороге в Башкирии.

11 мая у станции в городе Туймазы 21-летняя девушка попала под колёса пассажирского поезда. Она пыталась пересечь пути в запрещенном месте. Машинист, к сожалению, не смог предотвратить столкновения.