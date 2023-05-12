Медсестра из Башкирии спасла мальчика, тонущего в бассейне

В Турции медсестра из Башкирии спасла жизнь 8-летнего мальчика. Об этом рассказал руководитель администрации Главы республики Максим Забелин.
На территории отела в бассейне начал тонуть маленький мальчик. Со дна тело малыша достали отдыхающие. Ребёнок уже не подавал признаков жизни.
На помощь к погибающему ребенку пришли медсестра Бирской ЦРБ Эльза Сальманова и её супруг. Они перевернули малыша вниз головой, начали давить на грудную клетку. После выхода воды из легких Эльза приступила к непрямому массажу сердца. Детское сердечко забилось, ребенок задышал, и до приезда скорой помощи открыл глаза.