В Башкирии с 19 мая изменится график движения поездов Аша - Уфа

В Башкортостане с 19 мая изменится график движения пригородных поездов Аша - Уфа. Это сделано для максимального удобства пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РБ.
Так, электропоезд № 6407 сообщением Аша — Уфа продлевается до ст. Дема: Аша (отпр. 18.57) — Уфа (приб. 21.03, отпр. 21.12) — Дема (приб. 21.25) по выходным дням.
Пригородный поезд № 6407/7417 Аша — Уфа — Раевка устанавливается сообщением: Аша — (отпр. 18.57) — Дема (приб. 21.25, отпр. 21.34) — Раевка (приб. 23.29) — по рабочим дням.