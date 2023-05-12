Житель Уфы украл у своей бабушки 470 тысяч рублей

Известно, что средствами злоумышленник овладел при помощи банковской карты потерпевшей, выманив ее под предлогом перевода зарплаты. После привязки своего смартфона к мобильному приложению житель в течение года покупал различные товары онлайн, а также переводил деньги третьим лицам. Скрывать «семейную аферу» ему удавалось за счет открытия новых счетов и перевода с одного на другой.