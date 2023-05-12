В Башкирии директора парка обвинили в избиении женщины

Наш фотограф сделал замечание одному из водителей, что, мол, здесь ездить нельзя. После этого водитель […] остановился и вышел из машины. Он представился директором парка. Из машины также вышла сотрудница парка, держа в руках телефон и снимая нас на камеру со словами, что мы не имеем проводить видео- и фотосъёмку в парке, что мы находимся без разрешения в парке! Снимая все на телефон, она оступилась и упала на бордюры. Наша родительница, стоявшая рядом, предложила ей помощь, подав руку. Директор парка, увидев эту ситуацию, подошёл к родительнице сзади и кулаком ударил её в голову! Она упала, он подошёл, потряс ее, а потом просто хотел уехать, ссылаясь на то, что у него нет времени!

горожанка