В Башкирии директора парка обвинили в избиении женщины

В Туймазах местные жители обвинили директора парка в избиении женщины. Со слов очевидцев, мужчина ударил ее по голове. В настоящее время по данному факту МВД проводит проверку.
О случае рассказала горожанка Гузель Кашапова. Она оставила обращение в соцсетях главы региона Радия Хабирова, прикрепив к публикации видео с места происшествия. По словам женщины, 5 мая воспитанники детсада под присмотром взрослых пришли в общественное место на фотосессию. По парку ездили машины, которые не давали детям идти по дороге.
Врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. В администрации города отметили, что по данному факту полиция проводит проверку.
Фото: vk.com // Гузель Кашапова.