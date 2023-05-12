В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли заболеть герпесом воздушно-капельным путем

Герпетическая инфекция вызывается герпесвирусами. Для болезни характерно поражение кожи, слизистых, глаз и нервной системы. Вирус простого герпеса, как правило, передается в результате контакта инфицированной кожи одного человека с кожей или слизистой здорового человека. Наиболее часто распространяется воздушно-капельным и половым путем. А вот случаи передачи инфекции через бытовые предметы крайне редки.