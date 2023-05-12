В Минздраве Башкирии рассказали, можно ли заболеть герпесом воздушно-капельным путем

Стало известно, можно ли заболеть герпесом воздушно-капельным путем. Об этом рассказал специалист-дерматовенеролог регионального Минздрава Эдуард Камалов.
Врач сообщил изданию "Башинформ", что герпес - это одна из наиболее распространенных инфекций. Носителем вируса простого герпеса является более 90% населения Земли. Примерно у 20% из них наблюдаются те или иные проявления данного заболевания.
Герпетическая инфекция вызывается герпесвирусами. Для болезни характерно поражение кожи, слизистых, глаз и нервной системы. Вирус простого герпеса, как правило, передается в результате контакта инфицированной кожи одного человека с кожей или слизистой здорового человека. Наиболее часто распространяется воздушно-капельным и половым путем. А вот случаи передачи инфекции через бытовые предметы крайне редки.