В Башкирии появятся 3 объекта придорожного сервиса за 104 млн рублей

В Башкортостане на строительство трех объектов придорожного сервиса выделено 104 млн рублей. Об этом рассказал Глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии появятся 3 объекта придорожного сервиса за 104 млн рублей

Руководитель региона поделился, что власти республики придают огромное значение комфорту туристов, которые приезжают в отдаленные районы Башкортостана.

В следующем месяце возле села Шигаево Белорецкого района появится многофункциональный комплекс «Таш-Яр». В объект будет инвестировано 40 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест.

В Куюргазинском районе откроют «Кафе Юлсы». Инвестор вложил в объект около 52 миллионов рублей. Реализация проекта предполагает создание 25 новых рабочих мест.

В октябре планируется открытие торгового объекта в селе Месягутово Дуванского района. В него инвестировано 12 миллионов.

Всего у нашего Минторговли в проработке сейчас – 98 проектов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Страница Радия Хабирова в VK.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями