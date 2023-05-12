В Башкирии появятся 3 объекта придорожного сервиса за 104 млн рублей

В Башкортостане на строительство трех объектов придорожного сервиса выделено 104 млн рублей. Об этом рассказал Глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона поделился, что власти республики придают огромное значение комфорту туристов, которые приезжают в отдаленные районы Башкортостана.
В следующем месяце возле села Шигаево Белорецкого района появится многофункциональный комплекс «Таш-Яр». В объект будет инвестировано 40 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест.
В Куюргазинском районе откроют «Кафе Юлсы». Инвестор вложил в объект около 52 миллионов рублей. Реализация проекта предполагает создание 25 новых рабочих мест.
В октябре планируется открытие торгового объекта в селе Месягутово Дуванского района. В него инвестировано 12 миллионов.
Фото: Страница Радия Хабирова в VK.