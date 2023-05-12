В межвузовском студенческом кампусе в Уфе появится лаборатория по переработке пластика

В IQ-парке Уфимский университет науки и технологий планирует разместить семь научно-образовательных и исследовательских центров, в том числе вышеназванную лабораторию. Задача – извлекать этот пластик – полипропилен или полиэтилен, и доводить его до необходимых эксплуатационных свойств, а затем заново производить пластмассовые изделия.