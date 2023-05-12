В Башкирии прошел турнир по силовому экстриму

Впервые на центральной площади села Кушнаренково прошёл турнир по силовому экстриму. Он был посвящён 78-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие десять силачей нашей республики.

Турнир состоял из пяти упражнений: фермерская прогулка на дистанцию, кантовка покрышки на шесть оборотов, эстафета с мешками, тяга автомобиля «Газель» на лучшее время. Заключительным упражнением была становая тяга на 170 килограммов на наибольшее количество повторений. Первое место с большим отрывом занял Тимур Подвойский, представляющий город Белебей.