В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина

Сегодня, 12 мая, в Уфимском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в поселке Чернолесовский.
Около 14:59 в службу спасения поступило сообщение о том, что огнём охватило многоквартирный дом по улице Мира. Огонь распространился на площади 120 кв.м.
На место пожара незамедлительно направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. В тушении было задействовано 15 человек и 4 единицы техники. Горение было оперативно локализовано. Во время пожара один мужчина получил ожоги.
Фото: МЧС по РБ.