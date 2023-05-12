В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина

Сегодня, 12 мая, в Уфимском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в поселке Чернолесовский.

Фото №1 - В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина

Около 14:59 в службу спасения поступило сообщение о том, что огнём охватило многоквартирный дом по улице Мира. Огонь распространился на площади 120 кв.м.

На место пожара незамедлительно направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. В тушении было задействовано 15 человек и 4 единицы техники. Горение было оперативно локализовано. Во время пожара один мужчина получил ожоги.

Фото: МЧС по РБ. 

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