Из Уфы проводили на боевое слаживание батальон им. Тагира Кусимова: как это было

«Башкортостан» – так хотят назвать формируемый башкирский мотострелковый полк. Об этом сегодня во время торжественных проводов добровольческого батальона имени Тагира Кусимова заявил руководитель региона. Мероприятие прошло на Советской площади в Уфе.
Глава республики передает командиру знамя башкирского добровольческого батальона имени Тагира Кусимова. Теперь у вновь сформированного подразделения есть свой символ чести, доблести и славы.
Руководители разных уровней, простые рабочие, городские жители и сельчане. Батальон состоит из представителей разных социальных групп. Он должен стать одним из подразделений в составе формируемого башкирского мотострелкового полка, назвать который Радий Хабиров предложил в честь нашей республики – «Башкортостан».
Это пятый по счету добровольческий батальон, сформированный в республике. О том, что воинскому формированию присвоено имя Тагира Кусимова, руководитель республики сообщил в начале недели во время оперативного совещания правительства. Уроженец Абзелиловского района Тагир Кусимов – легендарный генерал, участник Великой Отечественной войны, получивший звезду Героя Советского Союза за проявленную отвагу при форсировании Днепра. В 1945 году он принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве, в составе сводного батальона Военной академии имени Фрунзе.
Командир батальона имени Тагира Кусимова поблагодарил руководство республики за содействие в формировании подразделения и экипировке добровольцев. Сами бойцы отмечают, что отправляются к местам слаживания в хорошем настроении. Бойцы прошли торжественным маршем по Советской площади, а сразу после официальной части церемонии родным, которые пришли проводить своих мужей, отцов и сыновей, дали 10 минут на прощание. Крепкие объятия и прежде всего пожелания от близких вернуться живыми и здоровыми.