Из Уфы проводили на боевое слаживание батальон им. Тагира Кусимова: как это было

«Башкортостан» – так хотят назвать формируемый башкирский мотострелковый полк. Об этом сегодня во время торжественных проводов добровольческого батальона имени Тагира Кусимова заявил руководитель региона. Мероприятие прошло на Советской площади в Уфе.

Глава республики передает командиру знамя башкирского добровольческого батальона имени Тагира Кусимова. Теперь у вновь сформированного подразделения есть свой символ чести, доблести и славы.

Полностью как я, так и личный состав батальона осознаем нашу задачу, готовы выполнять ее в трудную минуту для страны. Все понимают главную цель нашего присутствия и все готовы ее добросовестно выполнить.

Владимир Слесарев, командир башкирского добровольческого батальона им. Тагира Кусимова

Руководители разных уровней, простые рабочие, городские жители и сельчане. Батальон состоит из представителей разных социальных групп. Он должен стать одним из подразделений в составе формируемого башкирского мотострелкового полка, назвать который Радий Хабиров предложил в честь нашей республики – «Башкортостан».

Фото №1 - Из Уфы проводили на боевое слаживание батальон им. Тагира Кусимова: как это было

Сегодня от имени всей республики я хотел вам всем выразить слова глубокого уважения и благодарности за ваше решение. Ваше решение – очень непростой поступок, но он очень мужественный и очень нужный нашей стране. Сегодня всей республикой мы благодарим ваших родных и близких за то, что поддержали ваше решение. Безусловно, мы вас будем поддерживать. Все силы, ресурсы, энергия нашей республики будут направлены на то, чтобы вы все были обеспечены всем необходимым и получали поддержку. Так, как это мы сейчас делаем в отношении наших мобилизованных воинов Министерства обороны и четырёх добровольческих батальонов. От имени республики хочу сказать, что точно так же мы будем заботиться о ваших родных и близких: ваших родителях, жёнах, детях. Мы выражаем надежду, что вы выполните свой воинский долг. Точно так же, как его выполняют тысячи башкирских парней на специальной военной операции. Самое главное – прошу вас вернуться домой живыми и невредимыми. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это пятый по счету добровольческий батальон, сформированный в республике. О том, что воинскому формированию присвоено имя Тагира Кусимова, руководитель республики сообщил в начале недели во время оперативного совещания правительства. Уроженец Абзелиловского района Тагир Кусимов – легендарный генерал, участник Великой Отечественной войны, получивший звезду Героя Советского Союза за проявленную отвагу при форсировании Днепра. В 1945 году он принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве, в составе сводного батальона Военной академии имени Фрунзе.

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Сегодня мы отправляем к местам боевого слаживания очередной наш батальон, батальон получил название Героя Советского Союза генерала Тагира Кусимова. Сегодня он сформирован, отправляется к месту боевого слаживания. Это у нас второе подразделение из нашего башкирского полка, который мы создаем силами республики.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

Командир батальона имени Тагира Кусимова поблагодарил руководство республики за содействие в формировании подразделения и экипировке добровольцев. Сами бойцы отмечают, что отправляются к местам слаживания в хорошем настроении. Бойцы прошли торжественным маршем по Советской площади, а сразу после официальной части церемонии родным, которые пришли проводить своих мужей, отцов и сыновей, дали 10 минут на прощание. Крепкие объятия и прежде всего пожелания от близких вернуться живыми и здоровыми.

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