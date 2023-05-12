Из Уфы проводили на боевое слаживание батальон им. Тагира Кусимова: как это было

Сегодня от имени всей республики я хотел вам всем выразить слова глубокого уважения и благодарности за ваше решение. Ваше решение – очень непростой поступок, но он очень мужественный и очень нужный нашей стране. Сегодня всей республикой мы благодарим ваших родных и близких за то, что поддержали ваше решение. Безусловно, мы вас будем поддерживать. Все силы, ресурсы, энергия нашей республики будут направлены на то, чтобы вы все были обеспечены всем необходимым и получали поддержку. Так, как это мы сейчас делаем в отношении наших мобилизованных воинов Министерства обороны и четырёх добровольческих батальонов. От имени республики хочу сказать, что точно так же мы будем заботиться о ваших родных и близких: ваших родителях, жёнах, детях. Мы выражаем надежду, что вы выполните свой воинский долг. Точно так же, как его выполняют тысячи башкирских парней на специальной военной операции. Самое главное – прошу вас вернуться домой живыми и невредимыми. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан