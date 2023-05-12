Башкортостан – в числе лидеров по внедрению Регионального социального стандарта

Радий Хабиров в режиме ВКС принял участие в совещании Агентства стратегических инициатив по вопросам реализации Национальной социальной инициативы и создания в регионах России советов по повышению качества жизни. Напомним, в республике такой институт создали при Главе Башкортостана в апреле.

Создание советов – один из пунктов Регионального социального стандарта. Успешно внедрены проекты по пяти жизненным ситуациям в сферах здравоохранения, социальной защиты, рынка труда и поддержки занятости. В результате заметно улучшилось положение дел в этих сферах, отметил Радий Хабиров.

Башкортостан не первый год активно участвует в проектах АСИ. К апробации Национальной социальной инициативы мы приступили ещё в 2020 году в числе пяти пилотных регионов. В частности, успешно внедрили новые модели по пяти жизненным ситуациям в сферах здравоохранения, социальной защиты, рынка труда и поддержки занятости. В результате заметно улучшилось положение дел в этих сферах. И главное – наши жители оценили эти изменения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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