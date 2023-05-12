Спасатели из Башкирии помогают разбирать завалы после пожаров в Курганской области

Техника башкирских спасателей находится в исправном состоянии, пострадавших среди личного состава нет. На сегодняшний день продолжается разборка конструкций и проливка различных строений и домов. Эвакуировано из опасной зоны порядка 50 газовых баллонов. В тушении также принимает участие авиация МЧС России.