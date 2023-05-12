Студенты из Башкирии разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач

Студенты филиала Уфимского университета науки и технологий разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач. Дрон презентовали в конце апреля на международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Сочи.

Сейчас конструкторы намерены доработать защиту корпуса, чтобы беспилотный летательный аппарат был защищен от пыли и влаги. Одно из преимуществ разработки – возможность использования коптера при температурах до -20 градусов. Ремонтировать же его можно в полевых условиях за счет особенности конструкции.