Студенты из Башкирии разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач

Студенты филиала Уфимского университета науки и технологий разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач. Дрон презентовали в конце апреля на международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Сочи.
Сейчас конструкторы намерены доработать защиту корпуса, чтобы беспилотный летательный аппарат был защищен от пыли и влаги. Одно из преимуществ разработки – возможность использования коптера при температурах до -20 градусов. Ремонтировать же его можно в полевых условиях за счет особенности конструкции.
Часть деталей студенты распечатали на 3D-принтере. Первоочередная задача коптера – помогать специалистам инспектировать линии электропередач. Для этого можно использовать VR-очки. Беспилотник может ускорить работу специалистов в несколько раз и снизить затраты. Сейчас команда занимается разработкой программного обеспечения, чтобы при помощи тепловизора на беспилотнике можно было автоматически определять дефекты на линиях электропередач.