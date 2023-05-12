В Уфе проходит турнир по фехтованию на призы олимпийского чемпиона Анвара Ибрагимова

В Уфе проходит традиционный всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийского чемпиона Анвара Ибрагимова. Соревнования организованы уже в 32-й раз и продлятся три дня. Турнир определит сильнейших местных воспитанников и гостей из других регионов России.

В этом году участвуют юноши и девушки в двух возрастных категориях – до 12 и до 15 лет. В соревнованиях участвуют ребята из десяти регионов страны. Форум собрал около 400 сильнейших фехтовальщиков в своем возрасте. На открытие турнира приехал и сам Анвар Ибрагимов, который сейчас проживает в Москве.

Я всегда с большим удовольствием приезжаю на родину. Тем более на турнир, который проводится уже более 30 лет. С каждым годом география становится только больше. Турнир для этого возраста становится все более важным. Анвар Ибрагимов, олимпийский чемпион по фехтованию

Во время торжественного открытия соревнований юные фехтовальщики приняли участие в акции «Бессмертный полк». На парад они вышли с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На всероссийском турнире на призы Анвара Ибрагимова часто зажигаются новые звезды фехтования. Например, в детстве в этом турнире участвовал олимпийский чемпион Тимур Сафин.