В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли семье, у которой на дороге сломалась машина

В Башкортостане сотрудники ГИБДД помогли супругам, у которых на дороге сломалась машина. Об этом рассказал в своем ТГ-канале начальник Госавтоинспекции по РБ Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел 11 мая. На 111 километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк двое сотрудников ДПС заметили автомобиль марки Renault с открытым капотом. Водитель рассказал, что с супругой ехал в село Булгаково на прием к врачу, но транспортное средство внезапно сломалось.
В сопровождении экипажа ДПС неисправное авто доставили на станцию техобслуживания. После устранения неполадки семья поблагодарила сотрудников и продолжила путь.
Фото: ГИБДД по РБ.