В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли семье, у которой на дороге сломалась машина

При осмотре транспортного средства инспекторы ДПС заметили, что причиной поломки стал порванный ремень газораспределительного механизма. Водитель находился в растерянности, к тому же на данном участке отсутствовала сотовая связь. Сотрудники Госавтоинспекции остановили попутный транспорт и попросили взять на буксир сломанный автомобиль.

Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД по РБ