В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли семье, у которой на дороге сломалась машина

В Башкортостане сотрудники ГИБДД помогли супругам, у которых на дороге сломалась машина. Об этом рассказал в своем ТГ-канале начальник Госавтоинспекции по РБ Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли семье, у которой на дороге сломалась машина

Инцидент произошел 11 мая. На 111 километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк двое сотрудников ДПС заметили автомобиль марки Renault с открытым капотом. Водитель рассказал, что с супругой ехал в село Булгаково на прием к врачу, но транспортное средство внезапно сломалось.

При осмотре транспортного средства инспекторы ДПС заметили, что причиной поломки стал порванный ремень газораспределительного механизма. Водитель находился в растерянности, к тому же на данном участке отсутствовала сотовая связь. Сотрудники Госавтоинспекции остановили попутный транспорт и попросили взять на буксир сломанный автомобиль.

Владимир Севастьянов, начальник ГИБДД по РБ

В сопровождении экипажа ДПС неисправное авто доставили на станцию техобслуживания. После устранения неполадки семья поблагодарила сотрудников и продолжила путь.

Фото: ГИБДД по РБ.

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