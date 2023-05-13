«Республика гордится»: Радий Хабиров посетил бойцов из Башкирии в зоне СВО

Глава республики посетил башкирские батальоны и наших мобилизованных в зоне проведения специальной военной операции. Радий Хабиров побывал во всех четырех новых субъектах России – Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Как налажен быт военнослужащих, о чем они просили Главу Башкортостана и какие поручения даны по итогам поездки на Донбасс – смотрите в специальном репортаже корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.
Большинство мобилизованных из Башкортостана раньше видели главу республики только по телевизору, и уж никак не ожидали встретить его лично на одном из самых горячих направлений специальной военной операции – в Херсонской области. Радий Хабиров в преддверии Дня Победы приехал на Донбасс, чтобы встретиться с земляками на передовой, узнать, в чём ещё нуждаются ребята.
Под прикрытием лесного массива мобилизованные проводят главу республики до своих блиндажей. Поражает масштаб укрепсооружений. Высота окопов – более двух метров. Можно безопасно передвигаться в полный рост. Общая длина траншей – десятки километров. Через определенное расстояние – бетонные блиндажи, где располагаются бойцы. По пути Радий Хабиров успевает задать несколько вопросов командирам подразделений.
В очередном блиндаже главу республики уже ждут мобилизованные из башкирского Зауралья. Новость о том, что Радий Хабиров приехал на передовую, быстро разлетелась по позициям наших бойцов. Встреча проходит в дружественной атмосфере, без официоза. Вокруг – все свои.
Дисциплина, ответственность, бесстрашие. Так глава региона написал в своих социальных сетях об атмосфере, которая царит на позициях мобилизованных из Башкортостана. Отвечая на вопросы ребят, Радий Хабиров рассказал об обстановке в родной республике.
Отличившимся бойцам Радий Хабиров вручил медаль Минигали Шаймуратова. Награду присуждают жителям республики за отвагу и мужество при спасении людей во время чрезвычайной ситуаций, при охране общественного порядка, исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.
Но на долгие разговоры времени нет. Военнослужащие сменяют своих боевых товарищей на позициях. До украинских националистов и западных наемников на противоположном берегу Днепра всего несколько километров.
Заслуженные награды, медали Минигали Шаймуратова, получили и мобилизованные, стоящие в активной обороне в Запорожской области. Во время визита на позиции Радий Хабиров отметил чистоту и порядок в блиндажах. Все вещи лежат на своих местах. Домашний уют бойцы создавали своими руками. Обязательный атрибут в каждом жилище – государственный флаг Республики Башкортостан. Придаёт сил и не даёт забыть о тех, кто ждёт дома, признались бойцы.
А этот блокпост возле одного из населенных пунктов Запорожья уже давно стал местной достопримечательностью. Вместо серых бетонных блоков проезжающие мимо водители и пассажиры видят стилизованную башкирскую юрту, украшенную национальными орнаментами. Инициатором создания частички родной республики в зоне СВО стал директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев, мобилизованный в прошлом году. При его поддержке в Запорожской области также создали музей и библиотеку. Там собраны книги по истории Великой Отечественной войны, а экспозиция посвящена военной истории и культуре народов Башкортостана.
Рубежи Донецкой Народной Республики также под защитой мобилизованных из Башкортостана. Приехав на одну из позиций, глава республики сразу же интересуется наличием техники.
Узнав о приезде Радия Хабирова, военнослужащие, которые находятся не на боевом дежурстве, спешат с ним поздороваться и сфотографироваться на память.
На память о встрече с руководителем республики в зоне проведения специальной военной операции у мобилизованных останутся не только фотографии. Радий Хабиров подарил бойцам ножи с гравировкой «Участнику СВО от Главы Башкортостана».
Доехав до очередных позиций наших, Радий Хабиров и здесь в первую очередь осматривает блиндажи и укрепления мобилизованных. Интересуется, всего ли хватает и есть ли нерешенные вопросы дома. Все просьбы записываются. Этот полк – один из самых больших, более 2500 бойцов, 85% которых – уроженцы Башкортостана. Во время общения офицеры подразделений попросили помочь с поставкой грузовой и специальной техники, а также оборудования. Глава региона дал соответствующие поручения.
Республика полностью обеспечила своих военнослужащих обмундированием. Гуманитарные конвои привозят стройматериалы для обустройства блиндажей. И в каждом жилище есть особенный уголок с детскими письмами и рисунками, которыми школьники Башкортостана поддерживают своих защитников.
Теплоту и заботу родного Башкортостана даже за две тысячи километров чувствует каждый военнослужащий. Все потребности, в том числе в оргтехнике и спецсредствах, удовлетворяются в короткие сроки. За это отвечают представители республики, которые работают во всех новых субъектах страны. Отдельное внимание уделяется медицинскому обеспечению полка. Лекарств и препаратов на все случаи достаточно.
Несмотря на плотный график, Радий Хабиров уделил общению с мобилизованными особое внимание. Выслушал каждую просьбу, записал контакты родных военнослужащих, чтобы связаться с ними дома. И ответил на вопросы уфимцев о том, как изменится столица в ближайшее время.
За месяцы, проведенные в зоне СВО, многие мобилизованные успели проявить мужество и отвагу. Брали опорники, отбивали атаки противника, спасали жизни своим сослуживцам. За проявленный героизм Радий Хабиров им также вручил медали генерала Шаймуратова.
Встретился глава республики и с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева, который входит в структуру Росгвардии. Ребят проводили в зону СВО в декабре прошлого года. Но не только ради вручения наград Радий Хабиров вновь приехал на Донбасс, пожалуй, в самое опасное время с начала специальной военной операции. Он обсудил с командирами подразделений, в чём нуждается личный состав. В ближайшее время необходимые вещи и оборудование отправят ребятам с гуманитарными конвоями. Усилится взаимодействие и с Луганской Народной Республикой. В каких именно направлениях, Радий Хабиров обсудил с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.
Радий Хабиров добавил, что республика готова принять детей из ЛНР для отдыха и оздоровления в санаториях и лагерях Башкортостана. В прошлом году у нас побывали порядка 1,5 тыс. ребят. В братской Луганской Народной Республике также может открыться официальное представительство Башкортостана. Кроме того, планируется отправить в ЛНР первую бизнес-миссию, которая начнёт налаживать предпринимательские контакты.
В подшефном городе Красный Луч Радий Хабиров встретился с ветеранами Великой Отечественной и детьми войны. Лариса Самохвалова ещё ребёнком пережила блокаду Ленинграда. Её отец служил на Балтийском флоте, а мать работала швеёй – шила бушлаты и рукавицы для матросов. Лариса Григорьевна является участником боевых действий, награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда». С Днём Победы Глава Башкортостана поздравил и Григория Михайловича Бокарева. В составе Второго Украинского фронта он прошел путь от Харькова до Кировограда, освобождал от фашистов Беларусь, а 9 мая 1945 года встретил в немецком Штеттине. В честь праздника Радий Хабиров подарил ветерану именные часы.
В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч уроженцев Башкортостана освобождали Донбасс от нацизма. Для многих наших предков эта земля стала последним пристанищем. В том числе для командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова и его кавалеристов. И в благодарность за такую жертву луганчане чтят память о своих освободителях. В любую погоду и время года братская могила в городе Петровское, где похоронен генерал Шаймуратов и другие солдаты, содержится в чистоте. Здесь же проводятся все военно-патриотические мероприятия с участием молодежи. Радий Хабиров возложил цветы к обелиску и почтил память героев минутой молчания. Перед отъездом глава республики посетил кладбище, где в начале мая установили памятник в честь 11 погибших кавалеристов.
В 1941-1945 годах вся страна встала на защиту Родины от врага. Это была священная война, в которой наш народ, сплотившись, победил. Но, к сожалению, спустя почти 80 лет нацизм вновь поднимает голову. Потому сегодня уроженцы Донбасса бок о бок с военнослужащими из Башкортостана и других регионов России сражаются ради общего будущего.
Наши регионы гораздо ближе, чем может показаться. Связаны общим прошлым, общими героями и общей Победой. И эта связь крепнет прямо сейчас, когда уже потомки победителей вновь с оружием в руках защищают Донбасс, идут по тому же пути, что и ветераны Великой Отечественной. И ни за что на свете не дадут переписать свою историю.