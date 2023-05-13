«Республика гордится»: Радий Хабиров посетил бойцов из Башкирии в зоне СВО

Глава республики посетил башкирские батальоны и наших мобилизованных в зоне проведения специальной военной операции. Радий Хабиров побывал во всех четырех новых субъектах России – Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Как налажен быт военнослужащих, о чем они просили Главу Башкортостана и какие поручения даны по итогам поездки на Донбасс – смотрите в специальном репортаже корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.

Большинство мобилизованных из Башкортостана раньше видели главу республики только по телевизору, и уж никак не ожидали встретить его лично на одном из самых горячих направлений специальной военной операции – в Херсонской области. Радий Хабиров в преддверии Дня Победы приехал на Донбасс, чтобы встретиться с земляками на передовой, узнать, в чём ещё нуждаются ребята.

А в отпуск когда отпускали, наши автобусы подходили, Эдуард Владимирович? Надо это делать. Нам заявку ставьте, всё-таки когда-то команду дадут отдыхать, чтобы их нормально привезли домой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Под прикрытием лесного массива мобилизованные проводят главу республики до своих блиндажей. Поражает масштаб укрепсооружений. Высота окопов – более двух метров. Можно безопасно передвигаться в полный рост. Общая длина траншей – десятки километров. Через определенное расстояние – бетонные блиндажи, где располагаются бойцы. По пути Радий Хабиров успевает задать несколько вопросов командирам подразделений.

В очередном блиндаже главу республики уже ждут мобилизованные из башкирского Зауралья. Новость о том, что Радий Хабиров приехал на передовую, быстро разлетелась по позициям наших бойцов. Встреча проходит в дружественной атмосфере, без официоза. Вокруг – все свои.

Как служба, нормально? В отпуск успели съездить, ждете? Надо подождать, потерпеть. Мы машины пришлём, вас заберем. Дома всё нормально? Есть какие-то вопросы? Дети в садиках, учатся? Жёны нормально, родители не болеют? Если нужна помощь по больницам, мне говорите, если кого-то подлечить нужно. Я приехал посмотреть, что нужно. Эдуард Владимирович, я пиломатериалы могу вам прислать? Пару КамАЗов, не вопрос. Пришлём, если нужно. Только прямо сделайте мне официальную заявку, что конкретно нужно – пиломатериалы, кругляк, весь лес вам отправим. Вот, кстати, сами ребята из лесных районов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дисциплина, ответственность, бесстрашие. Так глава региона написал в своих социальных сетях об атмосфере, которая царит на позициях мобилизованных из Башкортостана. Отвечая на вопросы ребят, Радий Хабиров рассказал об обстановке в родной республике.

Увидел сегодня Радия Хабирова, когда он приехал к нам, это было неожиданно, конечно. Встретил я его здесь, в траншее. Когда увидел, прямо сначала не поверил. Ребята узнали об этом, все счастливы. Рады, как будто дома побывали. Также хочу сказать спасибо, что Радий Хабиров не забыл нас, приезжает. Я очень большой привет хочу передать в Зианчуринский район, село Исянгулово. Супруге своей, матери, отцу, тёще с тестем. В общем, всем близким, кто верит в меня и ждёт. Также всем хочу сказать большое спасибо за гуманитарную помощь, за то, что нам помогает наша Башкирия, жители республики для нас собирают. Огромное спасибо! Позывной «Фартовый»

Отличившимся бойцам Радий Хабиров вручил медаль Минигали Шаймуратова. Награду присуждают жителям республики за отвагу и мужество при спасении людей во время чрезвычайной ситуаций, при охране общественного порядка, исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни.

Неповторимое чувство, не передать словами. Гордость и радость за то, что сам Глава Башкирии приехал к нам сюда, чтобы лично в руки вручить медали. Незабываемые чувства, на всю жизнь запомню это. Пока есть случай, хочу передать привет супруге, родителям, детям, всем родственникам. Служим мы хорошо, за нас не переживайте, все ребята молодцы. Мы по вам очень сильно скучаем, я вас очень сильно люблю. Скоро приеду, дембель неизбежен. Победа будет за нами. Позывной «Ювелир»

Но на долгие разговоры времени нет. Военнослужащие сменяют своих боевых товарищей на позициях. До украинских националистов и западных наемников на противоположном берегу Днепра всего несколько километров.

И днём, и ночью мы дежурим на берегу. Смотрим, наблюдаем. На посту меняемся с ребятами каждые 12 часов. У нас самые главные атрибуты – это бинокль. Ночью – тепловизор. С гуманитарной помощью нам прислали вот такой монокуляр. Всё, что происходит, все поступающие команды фиксируем в журнале. Вот такая у нас задача. А враг находится на другом берегу. Позывной «Ургин»

Заслуженные награды, медали Минигали Шаймуратова, получили и мобилизованные, стоящие в активной обороне в Запорожской области. Во время визита на позиции Радий Хабиров отметил чистоту и порядок в блиндажах. Все вещи лежат на своих местах. Домашний уют бойцы создавали своими руками. Обязательный атрибут в каждом жилище – государственный флаг Республики Башкортостан. Придаёт сил и не даёт забыть о тех, кто ждёт дома, признались бойцы.

А этот блокпост возле одного из населенных пунктов Запорожья уже давно стал местной достопримечательностью. Вместо серых бетонных блоков проезжающие мимо водители и пассажиры видят стилизованную башкирскую юрту, украшенную национальными орнаментами. Инициатором создания частички родной республики в зоне СВО стал директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Марат Зулькарнаев, мобилизованный в прошлом году. При его поддержке в Запорожской области также создали музей и библиотеку. Там собраны книги по истории Великой Отечественной войны, а экспозиция посвящена военной истории и культуре народов Башкортостана.

Рубежи Донецкой Народной Республики также под защитой мобилизованных из Башкортостана. Приехав на одну из позиций, глава республики сразу же интересуется наличием техники.

Порядка 10 машин мы сюда уже отправили. Хотим ещё 10 отправить. Это вы уже сами сделали, приварили? Я сейчас с вашим командиром переговорю, что нужно ещё. Выплаты все вовремя получаете, с этим всё нормально? – Да, нормально. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Узнав о приезде Радия Хабирова, военнослужащие, которые находятся не на боевом дежурстве, спешат с ним поздороваться и сфотографироваться на память.

Дома всё хорошо. У нас одни переживания за вас, чтобы вы живые и здоровые приехали, больше никаких переживаний у нас нет. Дома всё хорошо: и строим, и предприятия работают. И всё нормально. Лишь бы вот это всё закончилось. Здоровье у вас как? – Дай Бог. У нас всё есть, всем обеспечены. Всего достаточно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На память о встрече с руководителем республики в зоне проведения специальной военной операции у мобилизованных останутся не только фотографии. Радий Хабиров подарил бойцам ножи с гравировкой «Участнику СВО от Главы Башкортостана».

Доехав до очередных позиций наших, Радий Хабиров и здесь в первую очередь осматривает блиндажи и укрепления мобилизованных. Интересуется, всего ли хватает и есть ли нерешенные вопросы дома. Все просьбы записываются. Этот полк – один из самых больших, более 2500 бойцов, 85% которых – уроженцы Башкортостана. Во время общения офицеры подразделений попросили помочь с поставкой грузовой и специальной техники, а также оборудования. Глава региона дал соответствующие поручения.

Республика полностью обеспечила своих военнослужащих обмундированием. Гуманитарные конвои привозят стройматериалы для обустройства блиндажей. И в каждом жилище есть особенный уголок с детскими письмами и рисунками, которыми школьники Башкортостана поддерживают своих защитников.

Теплоту и заботу родного Башкортостана даже за две тысячи километров чувствует каждый военнослужащий. Все потребности, в том числе в оргтехнике и спецсредствах, удовлетворяются в короткие сроки. За это отвечают представители республики, которые работают во всех новых субъектах страны. Отдельное внимание уделяется медицинскому обеспечению полка. Лекарств и препаратов на все случаи достаточно.

Несмотря на плотный график, Радий Хабиров уделил общению с мобилизованными особое внимание. Выслушал каждую просьбу, записал контакты родных военнослужащих, чтобы связаться с ними дома. И ответил на вопросы уфимцев о том, как изменится столица в ближайшее время.

Вообще я честно скажу, мы Уфе сейчас много времени уделяем. К 450-летию в следующем году будет многое сделано. И дороги поправим, и объекты большие сделаем, спортивные объекты построим, театры отремонтируем, сделаем красиво, чтобы вы с детьми туда ходили. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За месяцы, проведенные в зоне СВО, многие мобилизованные успели проявить мужество и отвагу. Брали опорники, отбивали атаки противника, спасали жизни своим сослуживцам. За проявленный героизм Радий Хабиров им также вручил медали генерала Шаймуратова.

Очень приятно то, что Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров лично посетил нас. Лично в руки бойцам и офицерам вручил награды. Это очень приятно. Также чувствуется забота республики. Будем и дальше служить своему Отечеству. Позывной «Колибри»

Встретился глава республики и с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева, который входит в структуру Росгвардии. Ребят проводили в зону СВО в декабре прошлого года. Но не только ради вручения наград Радий Хабиров вновь приехал на Донбасс, пожалуй, в самое опасное время с начала специальной военной операции. Он обсудил с командирами подразделений, в чём нуждается личный состав. В ближайшее время необходимые вещи и оборудование отправят ребятам с гуманитарными конвоями. Усилится взаимодействие и с Луганской Народной Республикой. В каких именно направлениях, Радий Хабиров обсудил с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником.

Между Луганской Народной Республикой и Башкортостаном сложились дружеские отношения. Благодарю всех жителей Башкортостана, которые оказывают нам поддержку, приезжают на Донбасс и работают здесь. Вы провели огромную работу по восстановлению наших населённых пунктов. Вы тоже можете всегда рассчитывать на нашу помощь. Леонид Пасечник, врио главы Луганской Народной Республики

Мы уже не первый раз приезжаем, видим, как из пепла восстаёт ЛНР. Работает техника, строятся объекты и дороги. Мы будем работать по перспективному плану до 2025 года, который мы подписали. Дороги уже сделали, теперь подходим к инженерным коммуникациям, решаем бюрократические вопросы. После 11 мая к вам приедут бригад бригад и начнут ремонт в многоквартирных домах, это мы всё сделаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров добавил, что республика готова принять детей из ЛНР для отдыха и оздоровления в санаториях и лагерях Башкортостана. В прошлом году у нас побывали порядка 1,5 тыс. ребят. В братской Луганской Народной Республике также может открыться официальное представительство Башкортостана. Кроме того, планируется отправить в ЛНР первую бизнес-миссию, которая начнёт налаживать предпринимательские контакты.

В подшефном городе Красный Луч Радий Хабиров встретился с ветеранами Великой Отечественной и детьми войны. Лариса Самохвалова ещё ребёнком пережила блокаду Ленинграда. Её отец служил на Балтийском флоте, а мать работала швеёй – шила бушлаты и рукавицы для матросов. Лариса Григорьевна является участником боевых действий, награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда». С Днём Победы Глава Башкортостана поздравил и Григория Михайловича Бокарева. В составе Второго Украинского фронта он прошел путь от Харькова до Кировограда, освобождал от фашистов Беларусь, а 9 мая 1945 года встретил в немецком Штеттине. В честь праздника Радий Хабиров подарил ветерану именные часы.

Вот спасибо вам, что приехали, навестили. Спасибо. Григорий Бокарев, ветеран Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны десятки тысяч уроженцев Башкортостана освобождали Донбасс от нацизма. Для многих наших предков эта земля стала последним пристанищем. В том числе для командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова и его кавалеристов. И в благодарность за такую жертву луганчане чтят память о своих освободителях. В любую погоду и время года братская могила в городе Петровское, где похоронен генерал Шаймуратов и другие солдаты, содержится в чистоте. Здесь же проводятся все военно-патриотические мероприятия с участием молодежи. Радий Хабиров возложил цветы к обелиску и почтил память героев минутой молчания. Перед отъездом глава республики посетил кладбище, где в начале мая установили памятник в честь 11 погибших кавалеристов.

В 1941-1945 годах вся страна встала на защиту Родины от врага. Это была священная война, в которой наш народ, сплотившись, победил. Но, к сожалению, спустя почти 80 лет нацизм вновь поднимает голову. Потому сегодня уроженцы Донбасса бок о бок с военнослужащими из Башкортостана и других регионов России сражаются ради общего будущего.

У нас, действительно, тысячи мобилизованных парней в большинстве своём воюют вместе. Мы посетили три полка. В одном служат 2 тысячи ребят, в другом – тоже 2 тысячи и в третьем – ещё 600 человек. Все они дислоцируются в разных местах: в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Очень горжусь нашими ребятами. Они даже с точки зрения обустройства всё грамотно сделали. Очень дисциплинированно несут боевую вахту, мужественно ведут себя. Я передал, что республика гордится ими. У нас есть ясное понимание, что нужно. В одном из подразделений просят больше стройматериалов, чтобы окапываться. Выполним их просьбу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан