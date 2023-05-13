В Уфе без воды остались общежитие и десятки частных домов из-за утечки на улице Караидельской

Вчера, 12 мая, в Уфе произошла утечка из колодца на улице Караидельской. Об этом рассказали в «Уфаводоканале».
На место происшествия прибыли специалисты. На время проведения ремонтных работ пришлось отключить водопровод.
В результате коммунальной аварии без ХВС остались следующие адреса:
Общежитие №48 на Караидельской, многоквартирный дом на Менделеева, 108, дома №32 б, 32, 30, 28, 26, 24, 24в, 18, 16а, 16, 14, 10, 8, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 29, 33, 36 на улице Белорусской, №28, 30, 27а на Выборгской в частном секторе.