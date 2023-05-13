Радий Хабиров посетил Давлеканово с рабочей поездкой

В следующем году в Давлеканово планируют начать строительство открытого футбольного поля на площади 15 тысяч квадратных метров. Его оборудуют рядом с местным физкультурно-оздоровительным комплексом. Предварительная стоимость объекта – порядка 47 миллионов рублей. Сегодня одобрение строительству дал глава республики в ходе рабочей поездки в город Давлеканово. Радий Хабиров также посетил ряд других социальных и промышленных объектов: обновленную школу, комбинат мясных полуфабрикатов и градообразующее предприятие по производству профильных труб.

Занятия по БДД – не просто интересное времяпрепровождение. Лицеисты имеют статус юных инспекторов дорожного движения. Светофор, предупреждающие знаки и зебра – играя, подростки вникают в серьезные вопросы.

Дети родителям говорят: а чего мы на желтый поехали, а чего ты не пристегнулась? Людмила Шаймухаметова, педагог дополнительного образования лицея № 4 г. Давлеканово

Четвертому лицею в Давлеканово более 60 лет, он состоит из двух зданий. Корпус младших классов был обветшалым до прошлого года. В рамках федеральной программы его полностью обновили. Порядка 70 миллионов рублей было вложено в ремонт. На эти средства также купили оборудование, облагородили территорию. Глава республики оценил работы, проведенные в лицее. Директор образовательного учреждения отметила: такой большой финансовый транш они получили впервые.

В первый раз такую сумму получили, теперь надеемся и второе здание обновить. Фируза Ахунзянова, директор лицея № 4 г. Давлеканово

Комбинат мясных полуфабрикатов, который также посетил в ходе рабочей поездки Радий Хабиров, открыл новое помещение. Два года назад руководство предприятия побывало на «Инвестчасе» у главы республики. Проект признали приоритетным, и он получил поддержку. А уже в 21-м году запустили новый цех – объем инвестиций составил более 106 млн рублей. Появилось около сотни рабочих мест.

В своих поездках я стараюсь посещать те предприятия, которые прошли через наши «Инвестчасы» и уже реализуют свои проекты. На примере Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов видим, что здесь эффективно развивают бизнес с высокими требованиями к качеству продукции. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На предприятии есть участок лепки пельменей – процесс автоматизирован, но сотрудницы доводят продукт до товарного вида. Котлеты, перцы, голубцы полностью изготавливают вручную. С расширением производства потребность в работниках увеличится, инвестпроект включает еще несколько объектов.

Еще построим завод, распределительный центр. Все проекты до 25-го года завершим. Мы увеличим объемы в два раза. Гариф Чурагулов, управляющий ГК «Добрынинъ»

А вот руководство предприятия по производству профильных труб получило приглашение от Радия Хабирова на ближайший «Инвестчас». В прошлом году объем отгруженной продукции составил 4,5 млрд рублей. Показатели увеличились за счет нового итальянского оборудования. Из-за санкций запчасти к нему покупают в Китае – производство не остановилось. Тем не менее поддержка республики в нынешних условиях остается актуальной.

Объём инвестиций довольно большой. Всё производство, связанное с обрабатывающей промышленностью, очень сложное. Все вопросы, которые вы подняли, постараемся решить в рамках «Инвестчаса». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Точка притяжения для местных жителей – тренируются здесь по 12 видам спорта. На площадке ФОКа оборудована хоккейная коробка, а вот о футбольном поле пока только мечтали. Радий Хабиров дал поручение уже в следующем году начать строительство.